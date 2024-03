Lídia Franco tem uma história de vida marcante. Prestes a completar 80 anos de vida, a atriz deu uma entrevista a Júlia Pinheiro na qual falou dos momentos por que passou e das memórias que mais a marcaram.

A artista, que antes de ser atriz era bailarina, confessa que sempre se guiou pelos seus impulsos e foram estes que lhe disseram para, com 18 anos, deixar a casa dos pais e ir viver com o namorado para Bruxelas.

Para lá viajou de boleia, ficou grávida três meses depois e casou-se.

Cinco anos mais tarde separa-se e decide regressar a Portugal com o filho. "Tive muita dificuldade em arrendar uma casa sozinha com o meu filho, porque os senhorios não arrendavam casas a senhoras sozinhas com filhos, então tive de mentir", recorda.

"Fui com uma amiga minha a casa de um senhorio e dissemos-lhe que eu estava à espera do meu marido, que chegaria daí a um mês", conta.

Nessa fase, Lídia admite que passou por dificuldades financeiras, mas que a representação acabou por 'salvá-la'.

