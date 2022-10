Para Drew Barrymore, não há nada como andar nua em casa. A atriz revelou que gosta de andar sem qualquer roupa quando está no seu lar, curiosidade que partilhou no episódio desta quinta-feira, dia 20 de outubro, do seu podcast.

"Se eu tiver um momento sozinha no meu apartamento, quando os meus filhos vão para a casa do pai ou não há ninguém por perto, tranco todas as portas e ando nua. Sinto que é o ato mais libertador que posso ter", explicou.

Esta não é a primeira vez que a artista de 47 anos dá que falar por declarações deste género. Recentemente, notou que pode, sem qualquer problema, ficar vários anos sem fazer sexo.