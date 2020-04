Liam Payne mantém-se em isolamento social para evitar uma maior propagação do novo coronavírus e confessou que o que mais lhe tem custado nesta fase é o facto de estar longe do filho. O pequeno Bear, de três anos, está neste momento a viver com a mãe, Cheryl Tweedy.

Um momento particularmente "difícil" para o artista, como o próprio referiu em conversa com o The Sun.

"Eu e a Cheryl tivemos uma conversa muito aberta, mas é difícil", confessou, revelando que apenas contacta o menino através de videochamada. "E ás vezes ele quer falar no FaceTime, outras vezes não", acrescentou, mostrando o seu respeito por todos os pais que têm de estar afastados dos filhos.

Liam - que atualmente namora com a modelo Maya Henry, de 19 anos - contou ainda que por causa da pandemia também perdeu o aniversário do filho, que completou três anos no passado mês de março.

Por sua vez, na altura, Cheryl fez questão de informar no Instagram que o menino não teve nenhuma festa de aniversário por causa da pandemia da Covid-19. No entanto, espera celebrar a data mais tarde.

