Parece que as coisas estão finalmente a voltar ao normal para Liam Hemsworth depois da sua separação conturbada com Miley Cyrus, no entanto, nem tudo está a correr bem para o ator.

Segundo o E! News Liam foi processado pela agência de imagens Splash News e ainda pela Picture Agency por publicar na sua conta de Instagram uma fotografia de paparazzi dele mesmo na sua conta de Instagram, enquanto estava a gravar o seu mais recente filme 'Isn't It Romantic'.

Sim, resumindo, o artista está a ser processado por ter publicado uma imagem de si próprio.

Informações dos documentos a que o E! teve acesso confirmam precisamente isto.

