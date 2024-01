Os reis de Espanha estiveram esta quarta-feira, dia 24 de janeiro, na inauguração da Feira Internacional de Turismo, em Madrid.

Para a ocasião, a rainha Letizia optou por 'reciclar' um visual bicolor, em preto e branco. Trata-se de um jumpsuit, com calças largas e estilo culotte, com a parte de cima em branco, com botões ao centro, assim como os punhos.

A peça é da estilista Teresa Helbig e a rainha usou-a apenas uma vez, em novembro de 2022, durante a sua visita oficial à Croácia.

Para completar, a rainha usou uns sapatos de salto kitten pretos da Pinkchic.

