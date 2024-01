O jornalista espanhol Jaime Peñafiel, de 91 anos, foi despedido do El Mundo. Apesar de a causa do despedimento não ter sido confirmada, a imprensa especula que poderá dever-se às constantes críticas que faz à rainha Letizia.

Peñafiel trabalhava no jornal espanhol há cerca de 20 anos e sempre foi muito crítico em relação à rainha.

No entanto, as ofensas subiram de tom mais recentemente quando disse que a mulher de Felipe VI teria tido um caso com um ex-cunhado, que tinha sido marido da sua irmã. Além disso, em entrevista ao podcast 'La Reunión Secreta' alegou que as filhas de Letizia e Felipe, a princesa Leonor e a infanta Sofía, tinham sido geradas a partir de óvulos doados pela irmã mais nova de Letizia, Érika, que morreu em 2007, após tirar a própria vida, cerca de dois meses e meio antes do nascimento da infanta Sofía.

