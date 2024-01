Tirando o facto de serem duas das pessoas mais importantes de Espanha, a verdade é que Letizia e Felipe VI são exatamente iguais a todos nós.

Os reis de Espanha, amantes confessos da sétima arte, foram apanhados numa ida ao cinema em Madrid, na tarde deste domingo, dia 28 de janeiro.

O casal foi fotografado durante a compra dos bilhetes, ainda que não tenha sido possível perceber qual o filme que decidiram ver.

Letizia e Felipe compraram ainda bebidas para ambos e seguiram depois para a sala indicada, conta a Hola!.

Para a ocasião, os dois optaram por looks descontraídos, com Felipe a surgir mesmo de calças de ganga. Letizia, por sua vez, foi ao cinema com um sobretudo vermelho e umas calças pretas, look que completou com umas botas de cano alto e uma mala à tiracolo.

Os funcionários e vários dos clientes presentes ficaram surpreendidos pela visita inesperada dos monarcas.

Veja abaixo a imagem supra mencionada.