Leonor Seixas surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao começar a semana com uma publicação inesperada. A atriz partilhou na rede social Instagram um conjunto de fotografias onde surge ao lado do namorado, Miguel Oliveira.

Leonor, de 41 anos, vive há pelo menos dois anos uma relação sólida com o jogador profissional de padel.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens:

