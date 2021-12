Leonardo DiCaprio teve de saltar para um lago gelado de maneira a salvar os seus cães. Tudo aconteceu quando o ator de 'Titanic' levou os seus huskies para Boston, local onde aconteceram as gravações do filme 'Don't Look Up'.

A história foi partilhada pelo colega e amigo Jonah Hill. "Basicamente os dois caíram num lago gelado", relatou.

"Sim, e depois fui eu", acrescentou DiCaprio, notando que uma vez que vive na Califórnia, onde as temperaturas são sempre altas, não sabia como agir num lugar destes.

Jennifer Lawrence, que também se encontrava presente nesta conversa com a Entertainment Weekly, acrescentou: "Um dos cães caiu e ele saltou para o lado gelado e quando estava a tirar o cão para fora, o outro saltou".

"O outro começou a lamber aquele que estava a afogar-se e às tantas estávamos todos no lago gelado", concluiu Leonardo, sublinhando que tudo acabou em bem.

