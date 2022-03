Leona Lewis prepara-se para ser mamã! A cantora de 36 anos anunciou que está grávida pela primeira vez, através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Mal posso esperar para te conhecer no verão", escreveu na legenda da partilha na plataforma social.

Na imagem é possível notar a barriguinha da artista, que não passa despercebida.

O bebé é fruto do seu casamento com Dennis Jauch, com quem deu o nó em 2019.

