A atriz Vera Kolodzig celebrou o 39.º aniversário esta segunda-feira, dia 22 de abril, e depois de ter assinalado a data com uma fotografia antiga, partilhou algumas memórias marcantes.

"A minha criança ferida tem uma dor enorme com o seu aniversário. Lembro-me de um aniversário em que a minha mãe não me cantou os parabéns. Mais tarde lembro-me de um namorado que não me celebrou e preferiu ir à festa da amiga mais popular da escola, que fazia anos no mesmo dia que eu. Não se lembrou de me escrever um postal ou comprar um presente", contou.

"Fazer anos é um evento que pode ser altamente emocional, é quando o nosso ano começa e quando refletimos e definimos metas pessoais. É quando a criança em nós fica mais ativa do que nunca. Mas ontem aconcheguei a minha criança ferida com a festa que sempre sonhei: uma tarde de sol num lugar idílico, rodeada de pessoas que adoro de várias facetas da minha vida - amigos da televisão, das festas, da espiritualidade, família, alguns amigos de amigos, portugueses, estrangeiros, amigos de longa data e conexões recentes", partilhou depois.

"Tivemos tempo para relaxar, rir, mergulhar, conversar, comer, dançar, brindar e pedir desejos com as velas do bolo. Soltei a minha criança feliz e deixei-a brincar, e ainda alimentei a minha criança mágica com a presença de um", relatou.

"Adoro fazer anos, celebrar e ser celebrada, receber amor e presentes pensados também! Como te costumas sentir no dia do teu aniversário?", acrescentou, deixando depois alguns agradecimentos, especialmente pelo carinho que recebeu. Veja a publicação na íntegra:

