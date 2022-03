Rodrigues Guedes de Carvalho usou a sua conta de Instagram para destacar um desabafo feito pela companheira, Teresa Dimas, nas redes sociais, referente à atual situação de guerra que se vive neste momento na Ucrânia.

No comentário da jornalista da SIC pode ler-se: "Hoje ouvi um ditado judaico apropriado para este dia: 'Deus não pode estar em todos os lugares e por isso criou as mães'. Eu diria Deus criou as mulheres. Lembrem-se destas mulheres, destas mães, avós e parem de tirar selfie ridículas. Desculpem, mas estou farta e estou de luto com tanto horror".



© Instagram - Teresa Dimas

Note-se que esta publicação foi feita no passado dia 8 de março, a propósito do Dia Internacional da Mulher.

