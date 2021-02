Assinala-se este sábado, dia 13, o Dia Mundial da Rádio. Uma data que Nuno Santos, antigo animador de rádio, não deixou passar em branco.

Ainda no início da sua carreira, o atual Diretor-Geral da TVI estava ao comando das manhas da Rádio Comercial.

"Hoje é o dia Mundial da Rádio, esse meio dado como 'morto' faz tempo e sempre reinventado por mérito de quem o pensa e o faz, da capacidade que tem para se renovar", começa por declarar na publicação com a qual resolveu assinalar a data.

"Camaleão de muitas vidas, a rádio aí continua e quem foi da rádio, mesmo que a tenha deixado - no meu caso como a um amor quase juvenil - será sempre da rádio. Aqui estou orgulhosamente na Sampaio e Pina, em Lisboa aos comandos das Manhãs da Comercial, no final final dos anos 80 do século passado, um tempo irrepetível e bom, onde se aprendia com os melhores", termina, juntado às suas palavras uma fotografia antiga do seu tempo de rádio.

