Jandira Dias deu muito que falar durante a primeira (e, até agora, única) edição de 'O Triângulo', embora tenha desistido poucas semanas após o início do programa. Agora, disputa um lugar como concorrente definitiva do 'Big Brother - Desafio Final'.

A influenciadora angolana está no nosso país há quatro anos. É casada com um homem português 26 anos mais velho e mãe de dois filhos.

A saída de 'O Triângulo' deveu-se a "motivos pessoais" mas na estreia no 'Big Brother' Jandira promete dar ainda mais argumentos para ser tema de conversa.

Nessa sua primeira participação num reality show, Jandira Dias nunca deixou nada por dizer e a personalidade forte motivou vários conflitos. Uma das maiores rivalidades que assumiu foi com Ângelo Dala, seu compatriota.

Jandira disputa um lugar fixo na 'casa mais vigiada do país' com Iasmin Lira, ex-concorrente da edição de 2023 deste reality show. A decisão será anunciada na próxima gala e poderá ser tomada pelos espectadores, através da aplicação móvel do formato.

Confira na galeria algumas fotografias de Jandira Dias.

Leia Também: TVI muda grelha e novos concorrentes do 'Desafio Final' entram às 19h