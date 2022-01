Leandro foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar a casa do 'Big Brother Famosos'. O músico perdeu numa votação frente a frente com Bruno de Carvalho, registando um valor de 87%.

Estivemos à conversa com o artista numa conferência para jornalistas, onde Leandro apresentou-se muito bem disposto, com um sorriso rasgado e indiferente às muitas das críticas de que foi alvo devido à estratégia que adotou no reality show da TVI.

Questionado sobre o balanço que fazia da sua participação, Leandro notou: "Foi muito boa. Uma dinâmica brutal dentro da casa. É uma intensidade muito grande. Entrei com uma dinâmica de jogo provavelmente mais agressiva, mas faz parte. Estou muito contente porque consegui mexer com a casa. Consegui dar-lhe uma dinâmica".

Durante os dois dias em que ficou fechado num quarto, o músico teve a oportunidade de observar os colegas de casa, tendo aí decidido a 'posição' que iria ocupar. "Relativamente à estratégia, agarrei um 'buraquinho', tinha que levar uma estratégia que movimentasse o jogo, mas depois fui quebrando e comecei a perceber que a casa tinha um outro tipo de jogo", admite.

E será que Leandro se considera o vilão do jogo? A resposta revelou-se positiva. "Acho que há ali mais vilões. Tive sem dúvida um papel onde percebi (...) que me podia dar destaque. As pessoas têm de perceber que aquilo é um jogo", defende, uma vez mais.

"Se virmos um ator a fazer de vilão não vamos pensar que é assim na vida real. Eu criei a minha personagem. Têm de ter noção que existe um Leandro dentro e fora do jogo. Ali é uma magia diferente. Somos atores, com ou sem experiência", argumenta.

Questionado ainda sobre as discussões que teve com Bruno de Carvalho, o entrevistado referiu: "Ninguém faltou ao respeito a ninguém, toda a gente percebeu que ali é um jogo. Mandava-lhe uma laracha e ele mandava-me outra. (...) Fora isso somos pessoas normais e ainda vamos beber um café".

Sem se mostrar melindrado com a decisão do público, Leandro garante que ficou feliz uma vez que teve a possibilidade de voltar a estar com os filhos, a família e as pessoas que lhe são mais próximas. "Fiquei muito, muito, muito feliz porque estar cá fora e dormir hoje ao pé do meu filho", confessa.

Já no final da conversa, Leandro nomeou as pessoas que lhe eram favoritas, como é o caso de Kasha e Jardel. No entanto, elogiou todos os colegas, não mostrando qualquer ressentimento.

"Estou muito grato por ter tido esta experiência maravilhosa. Foi mais um obstáculo que ultrapassei", completou.

