Laura Lynch, um dos membro fundadores do grupo country 'Dixie Chicks' (agora apenas 'The Chicks', após a mudança de nome em 2020), morreu aos 65 anos num acidente de carro, no Texas.

A artista, que atuou como baixista e vocalista original do grupo, perdeu a vida na sequência de uma colisão frontal na sexta-feira, dia 22, numa autoestrada no condado de Hudspeth. A informação foi confirmada pela polícia local à revista People.

As 'The Chicks' - banda da qual a artista já não fazia parte desde meados dos anos 1990 - deixaram uma publicação no Facebook sobre a morte da cantora, mostrando-se "chocadas".

"Estamos chocadas e tristes pela notícia do falecimento de Laura Lynch, membro fundadora das 'The Chicks'. Guardamo-la num lugar especial dos nossos corações pelo tempo que passámos a tocar, rir e viajar juntas. A Laura era uma luz brilhante... a sua energia e humor contagiantes deram brilho aos primeiros dias da nossa banda", pode ler-se, na nota.

De acordo com um comunicado do Departamento de Segurança Pública do Texas, Lynch foi declarada morta no local do acidente, que ocorreu perto das 17h45 (hora local).

