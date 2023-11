Laura Figueiredo está de parabéns. Este sábado, 11 de novembro, a influenciadora digital completa 37 anos de vida, conforme destacou num vídeo logo pela manhã nas stories da sua página de Instagram.

"Confesso que já há uns bons anos que o dia do meu aniversário me deixa assim um bocadinho mais introspetiva. No ano passado já estava grávida do Gabizinho e ainda não sabia", começa por revelar.

No mesmo vídeo, Laura nota que os seus desejos se repetem todos os anos, sendo eles "esperança, amor, paz, saúde e família".

"O Gabizinho foi o primeiro a dar os parabéns, é o horário dele mamar, religiosamente", afirmou por fim, referindo-se ao filho mais novo.

Poderá ver o vídeo na galeria.

De recordar que Laura Figueiredo é mãe de Beatriz, de seis anos, e Gabriel, que nasceu este ano, frutos do seu relacionamento com Mickael Carreira.

