Laura Figueiredo gravou uma série de vídeos na sua página de Instagram para responder às muitas críticas de que já foi alvo por falar com sotaque português e sotaque brasileiro.

A companheira de Mickael Carreira lamenta que o assunto continue a ser motivo de polémica, ainda mais depois de já ter contado a história da sua família.

Note-se que o pai de Laura emigrou para o Brasil, país onde esta nasceu. Apesar de ter crescido em Portugal, sempre esteve exposta a ambas as culturas.

"Vamos ser sensatos: na minha situação é muito fácil, eu tenho uma situação privilegiada", começa por dizer, depois de ter sido aconselhada a "ignorar" os comentários maldosos.

"Tenho dupla nacionalidade, domino ambos os sotaques e se quiser falar só com sotaque português, falo. Se quiser falar só com sotaque brasileiro, falo. Passar despercebida só para não causar incómodo a terceiros é me fácil", nota.

Ainda assim, Laura não consegue esconder a sua indignação: "Perceber que até em televisão está ok indagarem sobre o porquê do meu sotaque quando sabem perfeitamente que eu nasci no Brasil, que moro em Portugal, mas que em casa esse é o meu sotaque, porque isso já foi explicado, já o fiz, é pura maldade, é xenofobia", argumenta.

"Xenofobia passa também por discriminar alguém que tenha uma crença religiosa diferente da minha", diz ainda, avisando que este tipo de comportamentos é "crime".

Na gravação, Laura deixou também a seguinte mensagem escrita: "Vamos não normalizar a incitação ao ódio. Escolhi não dar palco a 'N' programas que já o fizeram, porque não me agradam polémicas, nem procuro colocar-me num papel de vítima que não me cabe".

Veja o vídeo completo na galeria.

Leia Também: Falar brasileiro em vez de português de Portugal? Laura Figueiredo reage