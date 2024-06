Laura Figueiredo e Mickael Carreira foram pais pela segunda vez há exatamente 11 meses. O bebé Gabriel nasceu a 5 de julho do ano passado.

Como tem acontecido até aqui, sempre que o menino completa mais um mês de vida, a data é assinalada pela mãe, e esta quarta-feira não foi exceção.

Ao publicar uma nova fotografia do menino no Instagram, Laura Figueiredo escreveu: "11 meses deste bebé miminhos que a cada dia que passa fica com um abraço melhor, abraça-me com tanta força que me sinto protegida nestes bracinhos pequeninos. Cresce com calma meu bebé".

De recordar que o casal tem ainda em comum a filha Beatriz, de sete anos.

