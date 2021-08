Laura Figueiredo usou a sua conta de Instagram para fazer uma brincadeira com o companheiro, Mickael Carreira. Tudo começou quando a comunicadora partilhou esta quarta-feira, 11 de julho, selfies que tirou durante uma ida à praia. No entanto, parece que o artista se sentiu "triste" com isto.

"Ontem, o meu fotógrafo (não de profissão, mas o especial da quarentena, aquele que vocês sabem quem é) tirou estas fotografias e ficou muito triste por ter partilhado convosco as minhas selfies, em vez destas", começou por contar.

"Nem me atrevo a perguntar quais preferem porque se não forem estas... arrisco-me a ficar sem namorado", completa.

No entanto, a verdade é que as fotografias captadas por Mickael acabaram por ser alvo dos mais diversos elogios.

Ora veja:

