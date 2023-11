Laura Figueiredo e Mickael Carreira foram pais pela segunda vez há quatro meses, uma data que a influenciadora fez questão de assinalar nas redes sociais.

Ao final do dia de domingo, 5 de novembro, Laura publicou uma fotografia na qual aparece com o filho ao colo dentro de um elevador, confessando que foi já tarde que se lembrou que era dia de 'mesversário' do pequeno Gabriel, que veio ao mundo a 5 de julho.

"O meu homenzinho faz quatro meses. Na correria que temos andado confesso que só há pouco é que me apercebi que hoje é dia 5 e dia de 'mesversário'. Então fica aqui um registo desta última semana no norte do país do meu date favorito", escreveu Laura Figueiredo.

