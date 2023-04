Foi nas redes sociais que Laura Benanti partilhou um emocionante desabafo sobre uma dura perda. A atriz e cantora, de 43 anos, confessou ter sofrido um aborto espontâneo em palco, quando atuava para duas mil pessoas.

"Na segunda-feira, dia 3 de abril, apresentei-me em palco perante duas mil pessoas enquanto sofria um aborto espontâneo. Eu sabia o que estava a acontecer. Começou devagar, na noite anterior. Se fosse a nossa primeira perda ou mesmo a segunda, provavelmente não teria conseguido continuar. Infelizmente, conheço a dor e o vazio de perder uma gravidez", relatou num primeiro momento Laura Benanti.

"É um caminho que já percorri antes, de mãos dadas com o meu marido. Mas, desta vez, caminhámos ao lado dos seres humanos mais gentis e amorosos com quem já tive a honra de dividir o mesmo espaço", acrescentou, sublinhando o apoio que recebeu dos colegas de banda e do público.

"Obrigada a esta pequena alma por me ter escolhido como casa, mesmo que por pouco tempo", disse ainda a artista norte-americana, dirigindo-se ao bebé que perdeu.

Veja abaixo a publicação em causa.

