Já foram várias as estrelas internacionais que revelaram que foram infetadas com o novo coronavírus. Uma realidade que chega agora à atriz Laura Bell Bundy, da série 'Hart of Dixie' ('Doutora no Alabama').

Na página que tem no Instagram, a atriz, de 38 anos, revelou que foi diagnosticada com Covid-19 e prometeu fazer um direto na rede social para responder a todas as questões dos fãs sobre os seus sintomas e a maneira como está a cuidar de si.

"Por favor, fiquem em casa. Cuidem-se", rematou.

Recorde-se que Laura Bell é mãe de um menino, o pequeno Huck, de dez meses, fruto do casamento com Thom Hinkle.

