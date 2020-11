As questões do coração do casal parecem estar muito instáveis.

Cerca de uma semana depois de ter sido anunciada a separação, Lamar Odom e Sabrina Parr reuniram-se para comemorar o aniversário de um ano de noivado. Sabrina publicou uma selfie nas stories da sua página de Instagram onde aparece na companhia de Lamar, num momento ternurento, e escreveu: "Cheguei a tempo de comemorar o nosso aniversário de noivado, um ano". Por sua vez, Lamar também partilhou a mesma imagem com os seguidores. Nos vídeos publicados durante a viagem, Parr não aparece com o anel de noivado, relata o Page Six. Por isso, não está claro se estão simplesmente mais próximos ou se voltaram a namorar. Leia Também: Lamar Odom precisa de ajuda, diz ex-companheira após fim do noivado

