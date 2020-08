Carla Andrino viveu esta sexta-feira um dia particularmente emotivo. A atriz despediu-se da sua Dolores, personagem à qual dava vida na novela 'Nazaré'.

"E foi assim, entre lágrimas, aplausos, risos e sorrisos, que me despedi da minha Dolores. Que viagem maravilhosa com gente boa e talentosa. Obrigada, vida", declarou Carla Andrino nas suas redes sociais, onde partilhou as imagens que mostraram os momentos de emoção vividos após a sua última cena na novela da SIC.

Recorde-se que Carla Andrino fez parte da primeira e segunda temporada da trama.

Leia Também: Um mês após dar à luz, Débora Monteiro estreia-se como apresentadora