Desde que surgiu no estrelato que Lady Gaga tem marcado pela diferençaAs letras polémicas, a extravagância e a excentricidade dos looks, assim como a maquilhagem e os penteados, têm estado em destaque, exercendo influência sobre uma geração.

Finalmente, depois de inúmeros prémios pela sua música, a artista fez uma incursão no mundo do cinema com igual sucesso - a participação no filme 'House of Gucci'.

Neste dia em que a artista celebra 36 anos, clique na galeria e fique a saber como Stefani Joanne Angelina Germanotta se tornou na icónica Lady Gaga.

