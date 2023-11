Antonio L.A. Reid, cofundador da LaFace Records e ex-chefe da Arista, Epic e Def Jam Records, foi acusado de assédio sexual num processo movido pela ex-executiva da Arista, Drew Dixon.

A ação, que foi movida na quarta-feira, dia 8, no Tribunal Distrital Federal de Manhattan, a que a revista Variety teve acesso, afirma que Reid a agrediu sexualmente duas vezes durante o tempo em que esteve na Arista no início dos anos 2000.

Perante a recusa dos avanços, L.A. Reid terá retaliado contra ela profissionalmente, fazendo com que perdesse a possibilidades de fazer contratos com artistas como John Legend. Dixon acabou por deixar a empresa em 2002.

Além desta acusação, a produtora também acusou o cofundador da Def Jam, Russell Simmons, de violação em 2017, uma alegação que ele negou. No seu processo contra Reid afirma que Simmons a violou em 1995. Em entrevista ao New York Times disse que ainda está em processo de avaliar as opções legais em relação a Russell Simmons.

"Tenho agora a oportunidade de procurar algum grau de responsabilização e é isso que estou a tentar fazer", disse Dixon à mesma publicação. Os representantes de Reid ainda não se pronunciaram sobre o caso.

De recordar que já esta quarta-feira o ex-diretor dos Prémios Grammy Neil Portnow foi acusado de supostamente ter violado uma mulher num hotel de Nova Iorque em 2018.

Leia Também: Ex-diretor dos prémios Grammy Neil Portnow acusado de violação