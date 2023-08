Kylie Jenner celebra esta quinta-feira, dia 10 de agosto, o seu 26.º aniversário, uma data que está a celebrar num destino de praia, tal como mostrou na sua conta no Instagram, sem no entanto revelar onde se encontra.

Ao final do dia, a mais nova do clã Kardashian-Jenner voltou a usar as redes sociais, desta vez para agradecer as mensagens de feliz aniversário que recebeu ao longo do dia.

"Obrigada pelos desejos de feliz aniversário. Eternamente grata", escreveu a empresária na legenda de um conjunto de fotografias nas quais aparece sensual, usando um vestido preto justo sem costas.

