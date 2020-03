Kylie Jenner sabe como gerar burburinho nas redes sociais. Nos últimos tempos a socialite tem vindo a partilhar uma série de imagens bastante sensuais. Nas mais recentes publicações aparece acompanhada pela melhor amiga, Anastasia Karanikolaou.

As duas surgem 'nuas' com vestidos totalmente transparentes que evidenciam as suas curvas.

Importa referir que ambas encontram-se de férias atualmente.

Veja as imagens na galeria!

