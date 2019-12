Kylie Jenner está a "espalhar o espírito festivo" em Los Angeles. A estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' visitou recentemente a San Fernando Valley Rescue Mission - organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar os sem-abrigo - para doar refeições e bebidas fornecidas pela Health Nut e pela Pressed Juicery, assim como alguns brinquedos para as crianças da instituição.

Num vídeo publicado no seu canal de YouTube, no passado fim de semana, Kylie revela: "Hoje é um dia especial porque estou a caminho da San Fernando Valley Rescue Mission. Vamos levar alguns brinquedos e espalhar um pouco o espírito festivo".

A jovem celebridade, de 22 anos, levou consigo nesta missão solidária a filha, Stormi, que completa dois anos em fevereiro (fruto da relação terminada com Travis Scott), e a mãe, Kris Jenner.

Os alimentos e brinquedos foram transportados num camião de Kylie, cor de rosa, que geralmente é usado para vender os seus produtos da Kylie Skin.

No vídeo, Kris explicou: "Vamos servir um jantar a todas as pessoas que moram aqui, alguns biscoitos e dar brinquedos às crianças. Estou realmente feliz".

Depois desta missão, Kylie refletiu: "Foi muito bom, melhor do que eu pensava. Acho que estavam todos felizes e isso faz-me feliz. Foi por isso que o fizemos. Foi uma boa maneira de passar a noite. Obrigada por se juntarem a mim. Eu diverti-me muito. Diverti-me a conhecer todas aquelas pessoas e ao ver como todos estavam tão felizes quando saímos".

