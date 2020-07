Kylie Jenner e a melhor amiga, Stassie Karanikolaou, adoram combinar e estão cada vez mais parecidas uma com a outra.

Tal afirmação chega com as recentes fotografias que a celebridade publicou na sua página de Instagram, na noite desta quarta-feira, onde ambas aparecem com o mesmo look, a mesma maquilhagem e o mesmo penteado. Combinação que leva a que pareçam 'gémeas'.

Uma imagem que não passou despercebida aos olhos dos fãs. "É assustador como vocês parecem clones", disse um seguidor. "Quem é quem", escreveu outro.

Veja na galeria estas e outras imagens de Kylie e Stassie.

