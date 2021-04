Kylie Jenner doou 500 mil dólares (mais de 400 mil euros) para ajudar a criar um espaço hospitalar para adolescentes que lutam contra o cancro. O centro, 'Hey, I’m Here For You Teen Lounge', foi inaugurado esta quarta-feira, no Monroe Carell Jr. Children's Hospital, em Vanderbilt, Nashville.

Esta oferta da celebridade foi para ajudar um amigo, o cantor e compositor Harry Hudson, que foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin em 2017.

"Quando o Harry foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin em 2017, uma das coisas que o deixou realmente impressionado, e à melhor amiga Kylie que o acompanhou durante os tratamentos de quimioterapia, foi o facto de haver uma grande necessidade de dar mais apoio aos adolescentes e mantê-los com esperança e inspirados durante o processo", disse uma fonte, citada pelo Page Six.

O 'Hey, I’m Here For You Teen Lounge' vai contar com videojogos, televisão, sala de meditação e muito mais.

"Estou muito grato pela amizade da Kylie e pelo impacto que ela teve na minha vida e na minha luta contra o cancro... Ela esteve sempre lá para mim e, juntos, queríamos descobrir uma maneira de estar lá para os outros jovens que lutam contra esta doença", disse Hudson em comunicado.

