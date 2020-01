Kylie Jenner está a preparar-se para a chegada do segundo aniversário da filha, a pequena Stormi, fruto do seu anterior relacionamento com Travis Scott. Como tal, a empresária mandou fazer um cartaz gigante no qual aparecem as duas abraçadas.

A ideia surgiu a propósito de uma nova coleção de maquilhagem lançada pela empresária, precisamente a propósito da data.

O lançamento irá acontecer no dia do aniversário da filha: 1 de fevereiro.

Resta agora esperar para ver como serão as celebrações.

Leia Também: Kylie Jenner gostava de ter quatro filhos