Apesar de serem um produto de sucesso, uma das cuecas da coleção de Kylie e Kendall Jenner são também uma imitação, pelo menos é o que alega a empresa Klauber Bros., Inc. A referida marca está a acusar as irmãs do clã Kardashian Jenner de plágio, como reata o TMZ.

A mesma diz que Kylie e Kendall roubaram o design de renda que é visto na nova linha de lingerie das celebridades.

A Klauber Bros., Inc. afirma que fez alguns desenhos de renda muito específicos e que têm direitos sob os mesmos.

Segundo os documentos do processo a que o TMZ teve acesso, a Kylie Thong Panties usa um dos desenhos de renda da Klauber em cuecas, na zona da cintura. O mesmo é válido para um item de outra linha de lingerie.

A Klauber alega que as empresas das irmãs estão a lucrar com os seus projetos, protegidos por direitos, ao venderem os seus produtos sensuais na Nordstrom e na Kylie Shop - a sua loja online - e sem permissão para tal.

Por isso, estão a processar as irmãs para conseguirem ficar com todos os lucros que ambas tiveram com as vendas das referidas cuecas.

