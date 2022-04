Kris Jenner recordou o momento em que o marido, William Bruce Jenner, mudou de sexo e passou a ser conhecida como Caitlyn Jenner.

Em conversa com Robin Roberts, na noite de quarta-feira, a celebridade foi questionada foi a relação atual com Caitlyn, com quem foi casada durante 22 anos e tem duas filhas em comum, Kendall, de 26 anos, e Kylie, de 24.

"Estamos bem. Somos amigas, sim", disse Kris Jenner, de 66 anos. "E vemo-nos quando há alguma coisa em família, é muito tranquilo", acrescentou.

Ao recordar a reação da família na fase em que o marido mudou de sexo, Kris confessou: "Acho que foi um grande choque. É uma coisa assustadora de se passar porque não sabes nada sobre isso. É um assunto com o qual nunca pensei que teria de lidar diretamente. É algo que não sabias".

De recordar que Kris e Caitlyn anunciaram o fim do casamento em outubro de 2013. Dois anos depois, Caitlyn assumiu-se publicamente como transgénero.

