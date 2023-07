Kris Jenner mostrou aos fãs algumas imagens de momentos bem passados com Ellen DeGeneres e Portia de Rossi no iate em alto mar na ilha de Maiorca, Espanha.

Esta terça-feira, dia 11 de julho, a estrela de 'Keeping Up with the Kardashians', de 67 anos, publicou na rede social alguns vídeos e fotografias, entre elas uma imagem onde surge ao lado do casal de Hollywood e do namorado de longa data, Corey Gamble, de 42 anos.

Também mostrou garrafas da 818 Tequila da filha Kendall Jenner. Veja todas as imagens na publicação abaixo:

