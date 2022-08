Kylie Jenner celebra esta quarta-feira, dia 10 de agosto, o seu 25.º aniversário.

A data foi assinalada pela mãe, Kris Jenner, através de uma publicação feita na rede social Instagram onde juntou várias fotografias tiradas ao longo da vida da filha.

"Feliz aniversário para a minha menina! Tu és mais do que um sonho tornado realidade e a mais maravilhosa filha, mãe, irmã, tia, amiga e muito sábia para a tua idade! És gentil, generosa para lá do normal, inteligente, compreensiva, solidária, forte, criativa, bonita por dentro e por fora e uma deliciosa força da natureza", começou por escrever na legenda.

"Adoro ver-te com os teus filhos... És a mãe mais incrível e estou tão orgulhosa de todas as tuas realizações e da tua inacreditável evolução. Tu és e serás sempre a minha menina e eu estou mais do que orgulhosa de ti! Amo-te tanto. Feliz aniversário, meu anjo", acrescentou.

