A estrela de 'Keeping Up With the Kardashians' tem um novo membro na família.

Kris Jenner acolheu uma cadela abandonado, de raça poodle, a quem deu o nome de Bridgette, depois de Chrissy Teigen e John Legend terem resgatado um dos irmãos do animal de estimação do The Wagmor Pet Hotel & Spa, em Studio City. Esta segunda-feira, a matriarca do clã Kardashian partilhou um pequeno vídeo da sua nova amiga de quatro patas a correr pelo jardim. "Bem-vinda, Bridgette", disse na descrição das imagens, aproveitando ainda para agradecer a todos os que a informaram sobre estes cães abandonados. No entanto, alguns internautas criticaram a celebridade afirmando que esta recebeu um tratamento especial ao ter conseguido ficar com um dos cães antes de outras pessoas. O Daily Mail destaca que não se sabe até ao momento se de facto o Wagmor 'guardou' o animal especialmente para estrelas. De referir que o Wagmor é um hotel e spa de luxo de 5 estrelas para animais de estimação que também ajuda em processos de adoção. Kris ficou a conhecer a ninhada através de Chrissy, depois da modelo e o marido, John, terem levado um dos animais para casa. O casal decidiu fazer uma visita ao Wagmor, na Califórnia, no início deste semana, após Ellen DeGeneres ter pedido ajuda nas redes sociais, tendo alertado: "Eles precisam de uma casa".