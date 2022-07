Kourtney Kardashian partilhou com os fãs imagens da sua mais recente 'obra-prima'. A celebridade tatuou um 'K' ao lado de um coração no braço do marido, Travis Barker.

"Alguns dos meus melhores trabalhos", disse nas stories da sua página de Instagram.

Esta marca vem juntar-se às várias tatuagens que o músico tem espalhadas pelo corpo.

© Instagram_kourtneykardash

Leia Também: Família de Kourtney Kardashian volta a mimar Travis Barker