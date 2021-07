Kourtney Kardashian surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com algumas carinhosas imagens da filha, Penelope, com Travis Barker.

Cada vez mais próxima do músico, a irmã de Kim Kardashian destacou assim a boa relação que o companheiro tem com os seus filhos. Imagens que chegam no dia em que a menina completou nove anos, esta quinta-feira, 8 de julho.

"A minha aniversariante! A minha miúda favorita do mundo inteiro. Estou tão feliz e orgulhosa de ser tua mãe. Não acredito que tens nove anos. A minha vida está muito melhor por tua causa", escreveu a mamã 'babada'.

Recorde-se que a pequena Penelope é fruto da relação terminada de Kourtney com Scott Disick. Ambos são também pais de Mason, de 11 anos, e Reign, de seis.

