O novo casal Kourtney Kardashian e Travis Barker celebrou o primeiro Dia dos Namorados juntos. Uma informação que foi destacada por alguns meios de comunicação internacionais, tendo sido confirmada com as publicações que ambos fizeram no Instagram.

Como relata o Page Six, tanto Kourtney, de 41 anos, como Barke, de 45, gravaram vídeos da mesma lareira e partilharam as imagens nas stories, este domingo, 14 de fevereiro.

Kourtney acrescentou ainda um emoji em forma de coração vermelho, dando assim um toque romântico.

E parece que a celebridade foi surpreendida pelo novo amor com 'miminhos', tendo recebido uma pulseira para usar no tornozelo. Isto porque Travis publicou uma imagem que parecia ser o pé de Kourtney com uma nova pulseira de diamantes.

