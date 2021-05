Esta provavelmente será a única vez em que ser comparada a uma vaca é recebido como um elogio. A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) decidiu batizar uma vaca com o nome de Kim Kardashian, depois da celebridade ter revelado que decidiu adotar uma dieta livre de lactose.

"Para o Dia da Mãe, a PETA Índia decidiu batizar uma mãe vaca que foi resgatada como 'Kim Kowdashian' [trocadilho entre o nome da Kardashian com cow, que significa vaca em inglês]", afirmou-se no Twitter.

"Obrigada por promoveres uma dieta livre de lactose", concluiu-se.

É ainda referido que o bovino tem uns "olhos marcantes" e "longas pestanas" à semelhança da própria celebridade. Note-se que o animal foi resgatado pela associação e levado para um santuário depois do seu dono ter sido apanhado a abusar dele na rua.

Imagem partilhada pela organização© Reprodução

Recentemente, Kim revelou nas redes sociais que a sua dieta é à "base de plantas" e praticamente vegan.

