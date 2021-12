Sem pedir autorização, North West, filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West, fez uma 'excursão' pela sua casa e mostrou vários cantos da mesma.

Nas imagens, uma das partes que acabou por chamar mais a atenção foi quando mostrou as meias de Natal penduradas na lareira. Isto porque entre as peças estava uma meia com o nome de Kanye West.

Tendo em conta que Kim e Kanye estão em processo de divórcio, este detalhe não passou despercebido à imprensa internacional. Veja abaixo:

© TIKTOK

Leia Também: North faz direto no TikTok e é repreendia pela mãe, Kim Kardashian