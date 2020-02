Apenas um dia depois de ter-se destacado na after party dos Óscares, Kim Kardashian surpreendeu os fãs ao surgir loira. Foi com vídeos partilhados nas stories da sua página do Instgaram que a celebridade um mostrou o visual diferente do habitual, enquanto estava a ser maquilhada e penteada.

Vídeos onde a figura pública acaba por 'provocar' as irmãs Khloé Kardashian e Kylie Jenner que, aparentemente, queriam também experimentar a mesmo cor de cabelo. No entanto, parece que Kim antecipou-se.

E não demorou muito até ter resposta de Kylie. "Nós sabemos que é uma peruca", escreveu.

[Kylie Jenner responde a Kim Kardashian]© Instagram

