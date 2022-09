Vestido demasiado justo e que dificulta a mobilidade? Para Kim Kardashian nada é um problema para conseguir o look perfeito.

A celebridade usou recentemente um vestido (muito) justo que lhe trouxe vários desafios, como subir escadas ou até simplesmente conseguir sentar-se no banco de um carro sem recorrer a ajuda. No entanto, não deixou de mostrar aos fãs os 'bastidores' e as consequências de ter optado por tal visual.

A peça? Trata-se de um vestido cheio de brilho, prateado, que deixa em evidência as curvas de Kim Kardashian.

Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Kim Kardashian mais magra? Socialite surpreende com silhueta esguia