Esta terça-feira, dia 14 de novembro, foi divulgada uma das estrelas da capa 'Men of the Year' da GQ, e a protagonista foi ninguém menos que Kim Kardashian, uma escolha anunciada pela própria, que surpreendeu.

Kardashian, de 43 anos, junta-se assim a uma lista de mulheres famosas, como Rihanna, Megan Thee Stallion, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston e Scarlett Johansson, que já apareceram na edição anual desta revista, que estará nas bancas a 28 de novembro.

A estrela do reality show também é a 'Tycoon of the Year', da revista, um estatuto conquistado pelo seu trabalho empreendedor e a sua marca de roupa bilionária, SKIMS, que lançou a primeira linha de moda masculina em outubro.

"Olá! Eu sou a GQ Man of th Year", escreveu, na legenda da capa que partilhou no seu Instagram, na qual aparece com um visual desalinhado, composto por camisa de riscas verticais, gravata com estampado geométrico e um casaco escuro, segurando um pacote de Cheetos e com um dedo na boca.

