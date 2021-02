Kim Kardashian não podia estar mais orgulhosa da filha e faz questão de mostrar isso mesmo aos fãs. Depois de toda a polémica com os quadros de North West, de sete anos, a celebridade voltou a destacar o talento da menina.

Ao partilhar na sua página de Instagram uma das obras de North, Kim classificou a mesma como sendo um "clássico".

Uma quadro inspirado no famoso pintor Bob Ross, que pode ver na publicação abaixo:

Recorde-se que, recentemente, Kim e a filha estiveram no centro das atenções com muitos internautas a acusarem a celebridade de mentir, uma vez que não acreditavam que a menina era a autora das obras. Comentários que fez questão de responder à letra, tendo explicado que North está a ter aulas e que as obras são o resultado do que está a aprender.

