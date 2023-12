Diz o ditado que 'quem sai aos seus…', e este parece confirma-se no caso de Kim Kardashian. A figura pública - sem se aperceber ao início - gravou um vídeo com o maquilhador Ariel Tejada e testou o mais recente 'filtro-sensação' do TikTok, capaz de viajar 50 anos no tempo, até 2073.

No caso de Kim Kardashian, o mesmo não pôde ir para lá do ano 2065, altura em que, de acordo com o filtro, a socialite tem bastantes e evidentes parecenças com a sua mãe, Kris Jenner. As semelhanças são de tal forma óbvias que Kim Kardashian pôs de imediato a mão à frente da câmara, impedindo os fãs de verem a sua 'versão final', relativa ao ano de 2073.

À data de ontem, o vídeo já contava com mais de 10 milhões de visualizações e outros milhares de comentários, dos quais a maioria abordava as semelhanças entre Kim e Kris. Veja o vídeo na galeria.

Este episódio levou a que os tabloides norte-americanos rapidamente recuperassem uma entrevista da ex-mulher de Kanye West ao The Cut, onde foi confrontada com o medo de envelhecer. "Todos os dias. Tem os seus aspetos positivos, como a sabedoria, a calma e o conhecimento. Mas, regra geral, não escondo que também prefiro envelhecer do que não estar cá", disse na altura.

