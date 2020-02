A relação entre as irmãs Kim e Kourtney Kardashian sempre foi tensa, no entanto, parece que chegou ao limite. Pelo menos é isto que a promoção ao próximo episódio do reality show 'Keeping Up With the Kardashians' dá a entender.

Num vídeo é possível ver Kourtney e Kim a terem uma grande discussão que chegou mesmo a agressões.

Segundo a conta de Instagram do programa, o episódio irá para o ar no dia 26 de março.

Entretanto, veja a promoção de que lhe falamos...

