Khloé Kardashian mostrou aos seguidores que a filha, True Thompson, de cinco anos, e a sobrinha, Dream Kardashian (filha de Rob Kardashian), de seis, são (grandes) fãs de Justin Bieber.

A celebridade gravou um vídeo das meninas a cantarem o tema 'I Can't Be Myself', de Bieber, e publicou as imagens nas stories da sua página de Instagram.

Inicialmente, as meninas aparecem a cantar em cima da mesa de jantar e até o filho mais novo de Khloé, Tatum Thompson, aparece no vídeo. Depois as meninas continuam a cantar no chão. Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Khloe Kardashian quer voltar a namorar "mas não agora"